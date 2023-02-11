Milton Celiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milton Celiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milton Celiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milton Celiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milton Celiz 25 Temmuz 1992 tarihinde Laferrere şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Milton Aaron Céliz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milton Celiz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Milton Celiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 19 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Milton Celiz'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milton Celiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Milton Celiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milton Celiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milton Celiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Arsenal Sarandí

21 Ocak 2014 yılında Gimnasia (J)

30 Haziran 2014 yılında Arsenal Sarandí

22 Ocak 2015 yılında Gimnasia (J)

31 Aralık 2015 yılında Arsenal Sarandí

9 Temmuz 2016 yılında Gimnasia (J)

17 Ağu 2017 yılında Juan Aurich

24 Ocak 2018 yılında Ind. Rivadavia

25 Temmuz 2018 yılında All Boys

15 Temmuz 2019 yılında San Luis

31 Ocak 2020 yılında All Boys

6 Temmuz 2021 yılında Tigre

1 Ocak 2022 yılında San Martín (T)

19 Mayıs 2022 yılında Almirante Brown

28 Eylül 2022 yılında CD Riestra

31 Aralık 2022 yılında Almirante Brown

Milton Celiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milton Celiz şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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