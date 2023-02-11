Franco Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Torres 28 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Nicolás Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Torres Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fantastic Soccer S.A. yapmaktadır. Franco Torres, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 13 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Torres'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2018 yılında Fénix de Pilar

1 Haziran 2019 yılında Acassuso CF

10 Ocak 2021 yılında Deportivo Cali

31 Aralık 2021 yılında Acassuso CF

13 Haziran 2022 yılında Almirante Brown

31 Aralık 2023 yılında Acassuso CF

Franco Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Torres şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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