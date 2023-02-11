Jose Montiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Montiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Montiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Montiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Montiel 10 Mayıs 1998 tarihinde Buenos Aires- La Boca şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Manuel Montiel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Montiel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Montiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Montiel'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Montiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Montiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Montiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Montiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında A d Quilmes

1 Temmuz 2018 yılında Dock Sud

1 Temmuz 2019 yılında CA Ituzaingó

7 Ocak 2022 yılında CD Riestra

Jose Montiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Montiel şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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