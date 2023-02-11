Nahuel Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Pereyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Pereyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Pereyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Pereyra 18 Aralık 1991 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Nahuel Pereyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Pereyra Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Pereyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Nahuel Pereyra'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nahuel Pereyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Pereyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Pereyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Pereyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Brown Adrogué

1 Temmuz 2018 yılında Mons Calpe

15 Temmuz 2019 yılında Estudiantes BA

24 Ekim 2020 yılında Comunicaciones

2 Şubat 2021 yılında CD Riestra

Nahuel Pereyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Pereyra şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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