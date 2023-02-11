Nicolas Dematei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Dematei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Dematei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Dematei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Dematei 19 Kasım 1987 tarihinde Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Diego Dematei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Dematei Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Dematei, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Dematei'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Dematei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Dematei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Dematei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Dematei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2009 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2010 yılında Argentinos II

1 Ağu 2010 yılında Sarmiento Junin

1 Ocak 2011 yılında Defensa

1 Temmuz 2011 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2013 yılında Instituto AC

1 Ocak 2014 yılında Crucero

1 Ocak 2016 yılında Guillermo Brown

1 Ağu 2017 yılında Rafaela

6 Ağu 2018 yılında Ind. Rivadavia

7 Temmuz 2019 yılında Agropecuario

1 Ocak 2022 yılında Almagro

1 Ocak 2023 yılında CD Riestra

Nicolas Dematei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Dematei şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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