Frano Mlinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frano Mlinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frano Mlinar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frano Mlinar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frano Mlinar 30 Mart 1992 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frano Mlinar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORTM yapmaktadır. Frano Mlinar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Frano Mlinar'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Frano Mlinar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frano Mlinar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Frano Mlinar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frano Mlinar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2009 yılında Din. Zagreb U19

30 Temmuz 2010 yılında NK Lokomotiva

27 Ocak 2012 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2013 yılında Udinese

15 Ağu 2014 yılında FC Aarau

30 Haziran 2015 yılında Udinese

7 Ağu 2015 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2016 yılında Udinese

24 Ağu 2016 yılında FC Wil 1900

25 Ağu 2017 yılında Mezőkövesd

21 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2018 yılında NK Lokomotiva

9 Temmuz 2019 yılında Inter Zapresic

11 Ağu 2020 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2021 yılında NK Istra

Frano Mlinar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frano Mlinar şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Frano Mlinar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Zagreb (2003-2010)

Hırvatistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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