Jan Paus Kunst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Paus Kunst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Paus Kunst adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Paus Kunst Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Paus Kunst 17 Ağu 2001 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Jan Paus-Kunšt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Paus Kunst Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGAPE yapmaktadır. Jan Paus Kunst, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jan Paus Kunst'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Paus Kunst Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Paus Kunst isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Paus Kunst Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Paus Kunst futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2010 yılında HASK ZG Alt.

4 Kasım 2011 yılında Studentski Grad

31 Ağu 2012 yılında Dubrava Tk Jgd.

27 Ekim 2014 yılında Istra 1961 Jgd

3 Temmuz 2015 yılında Mladost Fazana

4 Ağu 2017 yılında Istra 1961 U17

1 Temmuz 2018 yılında Istra 1961 U19

15 Şubat 2019 yılında NK Medulin

5 Temmuz 2019 yılında Istra 1961 U19

4 Ağu 2020 yılında NK Istra

10 Ağu 2021 yılında Karlovac 1919

4 Şubat 2022 yılında NK Istra

8 Şubat 2022 yılında NK Cres

30 Haziran 2022 yılında NK Istra

Jan Paus Kunst Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Paus Kunst şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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