Luka Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Marin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Marin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Marin 16 Mart 1998 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Marin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Luka Marin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Marin'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Marin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Marin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Marin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Marin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2015 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2017 yılında NK Osijek II

30 Eylül 2020 yılında NK Olimpija

31 Aralık 2020 yılında NK Osijek II

15 Ocak 2021 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2021 yılında NK Osijek II

16 Temmuz 2021 yılında NK Istra

Luka Marin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Marin şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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