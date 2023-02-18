Mateo Lisica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Lisica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Lisica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Lisica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateo Lisica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Lisica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Lisica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Lisica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Lisica 9 Temmuz 2003 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Lisica Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Mateo Lisica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 24 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Mateo Lisica'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mateo Lisicaboyu ve yaşı kaç

Mateo Lisica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Lisica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateo Lisica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Lisica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Istra 1961 U17

24 Nisan 2020 yılında NK Istra

Mateo Lisica kimdir

Mateo Lisica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Lisica şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Mateo Lisica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Mateo Lisica nereli

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