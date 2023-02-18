Slavko Blagojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavko Blagojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavko Blagojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavko Blagojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavko Blagojevic 21 Mart 1987 tarihinde Otok şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Slavko Blagojević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavko Blagojevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slavko Blagojevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Slavko Blagojevic'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Slavko Blagojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavko Blagojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slavko Blagojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavko Blagojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Cibalia

18 Ocak 2008 yılında NK Granicar Zupanja

30 Haziran 2008 yılında Cibalia

18 Ağu 2008 yılında NK Granicar Zupanja

23 Temmuz 2010 yılında NK Lucko

1 Temmuz 2012 yılında NK Istra

2 Şubat 2015 yılında RNK Split

1 Temmuz 2016 yılında Zalgiris

1 Ocak 2019 yılında RFS

24 Ocak 2020 yılında NK Istra

Slavko Blagojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavko Blagojevic şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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