George Peers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Peers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Peers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Peers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Peers 23 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da George Michael Peers şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Peers Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 5 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. George Peers'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

George Peers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Peers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Peers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Peers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2019 yılında Airbus UK

George Peers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Peers şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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