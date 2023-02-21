Lloyd Dean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lloyd Dean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lloyd Dean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lloyd Dean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lloyd Dean 17 Temmuz 1988 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lloyd Dean Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lloyd Dean'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lloyd Dean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lloyd Dean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lloyd Dean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lloyd Dean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2023 yılında Airbus UK

Lloyd Dean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lloyd Dean şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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