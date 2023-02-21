Owen Payne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Payne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owen Payne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Owen Payne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Owen Payne 2 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Owen Lee Payne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Owen Payne Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Owen Payne'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Owen Payne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Owen Payne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Owen Payne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Owen Payne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Airbus UK

Owen Payne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Owen Payne şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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