Adam Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Davies 13 Ekim 1996 tarihinde Shrewsbury şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Davies Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Davies'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Davies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Davies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Welshpool

1 Temmuz 2018 yılında Ellesmere Rang

1 Temmuz 2019 yılında Guilsfield FC

13 Ocak 2020 yılında Aberystwyth

6 Ocak 2021 yılında Airbus UK

Adam Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Davies şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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