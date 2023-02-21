Tyler Mcmanus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Mcmanus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Mcmanus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyler Mcmanus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyler Mcmanus {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Tyler Ryan McManus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyler Mcmanus Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tyler Mcmanus'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tyler Mcmanus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyler Mcmanus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tyler Mcmanus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyler Mcmanus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2023 yılında Airbus UK

Tyler Mcmanus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyler Mcmanus şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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