Lewis Dutton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Dutton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Dutton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Dutton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Dutton 3 Haziran 2001 tarihinde Wrexham şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Galler,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Dutton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lewis Dutton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lewis Dutton'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lewis Dutton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lewisdutton0301?lang=en

http://www.instagram.com/lewisdutton03/

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Lewis Dutton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lewis Dutton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Lewis Dutton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Dutton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında The New Saints

1 Temmuz 2020 yılında Chorley

19 Ekim 2020 yılında Whitchurch

30 Haziran 2021 yılında Chorley

30 Temmuz 2021 yılında Airbus UK

Lewis Dutton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Dutton şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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