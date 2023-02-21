Beau Cornish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beau Cornish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beau Cornish kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Beau Cornish ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Beau Cornish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beau Cornish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beau Cornish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beau Cornish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beau Cornish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beau Cornish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beau Cornish 5 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur.  Galler uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beau Cornish Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Beau Cornish'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beau Cornish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beau Cornish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Beau Cornish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beau Cornish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2021 yılında Airbus UK

31 Mayıs 2022 yılında The New Saints

12 Ağustos 2022 yılında Airbus UK

31 Mayıs 2023 yılında The New Saints

Beau Cornish kimdir

Beau Cornish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beau Cornish şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Beau Cornish nereli

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