Tom Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Williams kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tom Williams ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tom Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Williams 31 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Darren Arthur Williams şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Williams Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INS Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tom Williams'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Tom Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2023 yılında Airbus UK

31 Mayıs 2023 yılında TNS Development

Tom Williams kimdir

Tom Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Williams şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tom Williams nereli

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