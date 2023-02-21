Mckenzie Price Griffiths kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mckenzie Price Griffiths Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mckenzie Price Griffiths adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mckenzie Price Griffiths Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mckenzie Price Griffiths {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mckenzie Price Griffiths Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mckenzie Price Griffiths'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mckenzie Price Griffiths Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mckenzie Price Griffiths futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
31 Ocak 2023 yılında Airbus UK
Mckenzie Price Griffiths Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mckenzie Price Griffiths şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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