Sam Rickett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Rickett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sam Rickett kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sam Rickett ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sam Rickett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Rickett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sam Rickett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Rickett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Rickett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Rickett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Rickett 12 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Rickett Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sam Rickett'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sam Rickett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Rickett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Sam Rickett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Rickett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Connah's Quay

26 Temmuz 2021 yılında Ruthin

10 Ocak 2023 yılında Airbus UK

Sam Rickett kimdir

Sam Rickett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Rickett şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Sam Rickett nereli

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