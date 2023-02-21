Michael Burke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Burke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Burke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Burke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Burke 19 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Michael David Burke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Burke Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Burke'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Burke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Burke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Burke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Burke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2022 yılında Airbus UK

Michael Burke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Burke şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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