Kaiden Cooke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaiden Cooke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaiden Cooke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaiden Cooke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaiden Cooke {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Kaiden Anthony Cooke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaiden Cooke Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaiden Cooke'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaiden Cooke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaiden Cooke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaiden Cooke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaiden Cooke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2023 yılında Airbus UK

Kaiden Cooke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaiden Cooke şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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