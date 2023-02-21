Ryan Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryan Edwards ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ryan Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Edwards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Edwards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Edwards 22 Haziran 1988 tarihinde doğmuştur.  Galler uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Raymond Edwards şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Edwards Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Ryan Edwards'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Edwards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Edwards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ryan Edwards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Edwards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Airbus UK

1 Ağustos 2012 yılında Bangor City

1 Temmuz 2016 yılında Airbus UK

Ryan Edwards kimdir

Ryan Edwards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Edwards şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Ryan Edwards Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Wales U23 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ryan Edwards nereli

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