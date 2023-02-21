Jake Phillips kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Phillips Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Phillips adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Phillips Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Phillips 31 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Phillips Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jake Phillips'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jake Phillips Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Phillips isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Phillips Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Phillips futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cefn Druids

1 Temmuz 2017 yılında Connah's Quay

8 Haziran 2018 yılında Bangor City

31 Aralık 2018 yılında Connah's Quay

1 Temmuz 2019 yılında Airbus UK

1 Temmuz 2020 yılında Newtown

1 Temmuz 2021 yılında Flint Town

9 Temmuz 2022 yılında Airbus UK

Jake Phillips Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Phillips şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Jake Phillips Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler C takımında 5 numaralı formasıyla 30 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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