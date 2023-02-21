Sean Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Wilson 2 Mart 2003 tarihinde Wirral şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Sean William Wilson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Wilson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Raps Management yapmaktadır. Sean Wilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sean Wilson'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sean Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2021 yılında Liverpool U23

20 Ağustos 2022 yılında Skelmersdale

31 Ocak 2023 yılında Airbus UK

Sean Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Wilson şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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