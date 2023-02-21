Joe Palmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Palmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Palmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Palmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Palmer 13 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Palmer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Palmer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Joe Palmer'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joe Palmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Palmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Palmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Palmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Airbus UK

5 Ekim 2020 yılında Flint Town

1 Ocak 2021 yılında Airbus UK

Joe Palmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Palmer şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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