Jeanny Leblanc Akpo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeanny Leblanc Akpo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeanny Leblanc Akpo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeanny Leblanc Akpo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeanny Leblanc Akpo 3 Şubat 2002 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeanny Leblanc Akpo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jeanny Leblanc Akpo'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeanny Leblanc Akpo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeanny Leblanc Akpo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeanny Leblanc Akpo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeanny Leblanc Akpo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında The New Saints

31 Ocak 2022 yılında Ruthin

31 Mayıs 2022 yılında The New Saints

23 Temmuz 2022 yılında 1874 Northwich

6 Ocak 2023 yılında Airbus UK

Jeanny Leblanc Akpo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeanny Leblanc Akpo şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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