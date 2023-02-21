Steve Tomassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steve Tomassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steve Tomassen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steve Tomassen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steve Tomassen 3 Ekim 1993 tarihinde Chester şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Stephen William Tomassen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steve Tomassen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Steve Tomassen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 16 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Steve Tomassen'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steve Tomassen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steve Tomassen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steve Tomassen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steve Tomassen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wrexham

1 Ağustos 2012 yılında Airbus UK

31 Mayıs 2013 yılında Wrexham

1 Temmuz 2015 yılında Tamworth

16 Ocak 2017 yılında Airbus UK

Steve Tomassen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steve Tomassen şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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