Reward Mwakona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reward Mwakona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reward Mwakona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reward Mwakona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reward Mwakona 16 Haziran 1998 tarihinde Chitungwiza şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Zimbabve,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reward Mwakona Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Reward Mwakona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Reward Mwakona'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reward Mwakona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reward Mwakona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reward Mwakona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reward Mwakona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ards FC

1 Temmuz 2019 yılında Glossop NE

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ağustos 2022 yılında Airbus UK

Reward Mwakona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reward Mwakona şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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