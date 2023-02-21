Ollie Lancely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ollie Lancely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ollie Lancely adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ollie Lancely Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ollie Lancely 1 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Lancely şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ollie Lancely Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ollie Lancely'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ollie Lancely Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ollie Lancely isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ollie Lancely Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ollie Lancely futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Airbus UK

Ollie Lancely Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ollie Lancely şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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