Brad Knight kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Knight Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brad Knight adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brad Knight Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brad Knight 30 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Bradley James Knight şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brad Knight Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brad Knight'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brad Knight Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brad Knight isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brad Knight Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brad Knight futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Airbus UK U19

1 Temmuz 2022 yılında Airbus UK

Brad Knight Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brad Knight şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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