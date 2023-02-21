Phil Perry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phil Perry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Phil Perry kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Phil Perry ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Phil Perry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phil Perry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Phil Perry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phil Perry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phil Perry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phil Perry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phil Perry 23 Eylül 2002 tarihinde Warrington şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Philip Perry şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phil Perry Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CREST SMG Ltd yapmaktadır. Phil Perry, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Phil Perry'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Phil Perry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Phil Perry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Phil Perry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Phil Perry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

21 Temmuz 2022 yılında Aberystwyth

20 Ocak 2023 yılında Airbus UK

Phil Perry kimdir

Phil Perry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phil Perry şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Phil Perry nereli

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