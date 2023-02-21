Dayo Adekoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dayo Adekoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dayo Adekoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dayo Adekoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dayo Adekoya 17 Mart 2000 tarihinde Tilburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hollanda,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Adekoya Adedayo Kevin Adetokunbo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dayo Adekoya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dayo Adekoya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dayo Adekoya'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dayo Adekoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dayo Adekoya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dayo Adekoya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dayo Adekoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2023 yılında Airbus UK

Dayo Adekoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dayo Adekoya şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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