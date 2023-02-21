Jake Eyre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Eyre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jake Eyre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jake Eyre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jake Eyre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Eyre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jake Eyre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Eyre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Eyre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Eyre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Eyre 2 Kasım 1995 tarihinde Chester şehrinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Eyre Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 21 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jake Eyre'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Eyre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Eyre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Jake Eyre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Eyre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2014 yılında Airbus UK

1 Temmuz 2015 yılında Rhyl

28 Temmuz 2016 yılında Gresford

1 Ocak 2017 yılında Denbigh

7 Aralık 2017 yılında Gresford

21 Temmuz 2020 yılında Airbus UK

Jake Eyre kimdir

Jake Eyre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Eyre şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Jake Eyre nereli

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