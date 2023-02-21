Bradley Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Kelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradley Kelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradley Kelly 24 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradley Kelly Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bradley Kelly'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bradley Kelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bradley Kelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bradley Kelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradley Kelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2022 yılında Mossley AFC

1 Mayıs 2022 yılında Rochdale U18

1 Temmuz 2022 yılında AFC Rochdale

21 Ocak 2023 yılında Airbus UK

31 Mayıs 2023 yılında AFC Rochdale

Bradley Kelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradley Kelly şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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