Gareth Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gareth Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gareth Edwards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gareth Edwards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gareth Edwards 20 Temmuz 1983 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gareth Edwards Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gareth Edwards'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gareth Edwards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gareth Edwards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gareth Edwards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gareth Edwards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Caernarfon

1 Temmuz 2021 yılında Airbus UK

Gareth Edwards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gareth Edwards şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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