Finn Savage kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Finn Savage Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Finn Savage adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Finn Savage Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Finn Savage 23 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Finn Savage Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Finn Savage'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Finn Savage Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Finn Savage isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Finn Savage Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Finn Savage futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Airbus UK

Finn Savage Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Finn Savage şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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