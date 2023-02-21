Billy Nicholas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Nicholas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billy Nicholas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billy Nicholas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billy Nicholas 10 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Billy Lee Nicholas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billy Nicholas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Airbus UK Broughton futbol takımında oynamaktadır. Airbus UK Broughton takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Billy Nicholas'nin Airbus UK Broughton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Billy Nicholas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billy Nicholas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Billy Nicholas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billy Nicholas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Gresford

18 Ocak 2022 yılında Airbus UK

Billy Nicholas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billy Nicholas şuan Airbus UK Broughton takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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