Gonzalo Bergessio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Bergessio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Bergessio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Bergessio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Bergessio 20 Temmuz 1984 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Rubén Bergessio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Bergessio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Bergessio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Bergessio'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Bergessio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Bergessio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Bergessio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Bergessio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Platense

1 Temmuz 2005 yılında Instituto AC

1 Temmuz 2006 yılında Racing Club

1 Temmuz 2007 yılında Benfica

1 Ocak 2008 yılında San Lorenzo

1 Ağu 2009 yılında Saint-Étienne

1 Ocak 2011 yılında Catania

30 Haziran 2011 yılında Saint-Étienne

29 Ağu 2011 yılında Catania

1 Ağu 2014 yılında Sampdoria

1 Temmuz 2015 yılında Atlas

8 Eylül 2016 yılında San Lorenzo

12 Temmuz 2017 yılında Vélez Sarsfield

25 Ocak 2018 yılında Nacional

1 Ocak 2022 yılında Platense

17 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

Gonzalo Bergessio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Bergessio şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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