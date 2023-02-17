Gonzalo Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Torres 24 Aralık 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Gonzalo Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Torres Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Torres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 16 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Torres'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Lanús II

11 Şubat 2021 yılında Def. Belgrano

31 Aralık 2021 yılında Lanús II

16 Haziran 2022 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2023 yılında Lanús II

Gonzalo Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Torres şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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