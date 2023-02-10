Sebastian Valdez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Valdez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Valdez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Valdez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Valdez 6 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastián Anibal Váldez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Valdez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XFANS INTERNACIONAL, SL yapmaktadır. Sebastian Valdez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Valdez'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Valdez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Valdez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Valdez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Valdez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Los Andes

13 Ağu 2020 yılında Almagro

1 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

Sebastian Valdez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Valdez şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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