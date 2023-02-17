Guido Vadala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guido Vadala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guido Vadala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guido Vadala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guido Vadala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guido Vadala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guido Vadala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guido Vadala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guido Vadala 8 Şubat 1997 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Guido Nahuel Vadalá şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guido Vadala Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fantastic Soccer S.A. yapmaktadır. Guido Vadala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guido Vadala'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Guido Vadala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Guido_Vadala

http://www.instagram.com/guidovadala/

Guido Vadalaboyu ve yaşı kaç

Guido Vadala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guido Vadala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Guido Vadala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guido Vadala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Boca Juniors II

3 Ocak 2015 yılında Boca Juniors

13 Temmuz 2015 yılında Juventus U19

30 Haziran 2016 yılında Boca Juniors

11 Ağu 2016 yılında CA Unión

30 Haziran 2017 yılında Boca Juniors

9 Ağu 2018 yılında U. Concepción

30 Haziran 2019 yılında Boca Juniors

10 Ağu 2019 yılında Deportes Tolima

31 Aralık 2019 yılında Boca Juniors

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2020 yılında Charlotte Ind.

4 Kasım 2020 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2022 yılında CA Mitre

1 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Guido Vadala kimdir

Guido Vadala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guido Vadala şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Guido Vadala nereli

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