Mauro Albertengo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Albertengo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Albertengo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Albertengo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Albertengo 4 Ocak 1990 tarihinde Egusquiza şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Albertengo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauro Albertengo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 30 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Albertengo'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Albertengo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Albertengo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Albertengo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Albertengo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında A d Quilmes

1 Temmuz 2014 yılında San Jorge

1 Temmuz 2016 yılında Rafaela

1 Temmuz 2019 yılında Agropecuario

30 Ağu 2020 yılında Sarmiento Junin

6 Mart 2021 yılında Barracas C.

30 Mayıs 2022 yılında Rafaela

Mauro Albertengo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Albertengo şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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