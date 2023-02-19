Harrison Mojica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Mojica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Mojica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harrison Mojica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harrison Mojica 17 Şubat 1993 tarihinde Palmira şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Hárrison Arley Mojica Betancourt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harrison Mojica Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Harrison Mojica, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harrison Mojica'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harrison Mojica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harrison Mojica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harrison Mojica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harrison Mojica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2017 yılında Cortuluá

30 Haziran 2017 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2018 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2018 yılında Deportivo Cali

3 Ocak 2019 yılında Jaguares FC

31 Aralık 2019 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2020 yılında Jaguares FC

6 Ocak 2021 yılında Millonarios

1 Ocak 2022 yılında AD 9 de Octubre

1 Temmuz 2022 yılında Alianza Petrol.

Harrison Mojica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harrison Mojica şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Harrison Mojica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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