Nikolas Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolas Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolas Rodriguez 17 Haziran 2002 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nikolás Rodríguez Álzate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolas Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolas Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolas Rodriguez'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikolas Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolas Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nikolas Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolas Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2023 yılında Alianza Petrol.

Nikolas Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolas Rodriguez şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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