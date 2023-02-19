Mateo Rodas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Rodas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Rodas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Rodas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Rodas 11 Ocak 1998 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Mateo Rodas Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Rodas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Mateo Rodas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Rodas'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Rodas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/materodas98/

Mateo Rodas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Rodas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Rodas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Rodas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Barranquilla FC

12 Şubat 2019 yılında Tigres FC

3 Mart 2020 yılında Orlando City B

1 Ocak 2021 yılında Patriotas

14 Ocak 2023 yılında Alianza Petrol.

Mateo Rodas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Rodas şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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