Juan Patino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Patino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Patino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Patino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Patino 10 Eylül 1998 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Patiño Paz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Patino Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Juan Patino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Patino'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Patino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Patino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Patino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Patino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cúcuta Dep.

1 Temmuz 2021 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2023 yılında Alianza Petrol.

Juan Patino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Patino şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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