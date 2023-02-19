Jaime Mora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Mora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaime Mora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaime Mora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaime Mora 12 Haziran 1997 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jaime David Mora Granados şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaime Mora Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaime Mora, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 11 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Jaime Mora'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaime Mora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaime Mora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jaime Mora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaime Mora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Real Santander

11 Haziran 2021 yılında Alianza Petrol.

Jaime Mora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaime Mora şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.