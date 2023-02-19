Santiago Orozco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Orozco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Orozco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Orozco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Orozco 3 Mart 1996 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Orozco Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Orozco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Orozco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Orozco'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Orozco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Orozco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Santiago Orozco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Orozco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Patriotas

5 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2022 yılında Alianza Petrol.

Santiago Orozco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Orozco şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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