Freddy Florez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freddy Florez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Freddy Florez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Freddy Florez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Freddy Florez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Freddy Florez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Freddy Florez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Freddy Florez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Freddy Florez 14 Şubat 1993 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Freddy Alexander Flórez Carrillo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Freddy Florez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Freddy Florez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Freddy Florez'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Freddy Florezboyu ve yaşı kaç

Freddy Florez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Freddy Florez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Freddy Florez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Freddy Florez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Real Santander

1 Ocak 2017 yılında Alianza Petrol.

Freddy Florez kimdir

Freddy Florez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Freddy Florez şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Freddy Florez nereli

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